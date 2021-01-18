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Интерфакс-АВН

Экипажи новых кораблей ВМФ России прибыли в Санкт-Петербург для подготовки в учебном центре - Минобороны РФ

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Военнослужащий ВМС РФ
Военнослужащий ВМС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Экипажи трех новых кораблей, строящихся для Военно-морского флота (ВМФ) России, прибыли в Санкт-Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ, сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи трех новых боевых кораблей прибыли в Санкт-Петербург для прохождения 2-х месячного цикла подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об экипажах кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичёв" и "Георгий Курбатов", строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаже патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе.

"О прибытии экипажей в Санкт-Петербург доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее Евменов сообщал, что Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. "В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичёв" и "Георгий Курбатов", строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр", - сообщал он.

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Страны
Россия
Продукция
Георгий Курбатов
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
22160
Военные учения
пр. 12700
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