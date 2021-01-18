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Интерфакс-АВН

Турция в феврале проведет масштабные учения с участием ВС Азербайджана - СМИ

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Баку. 17 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Турция проведет масштабные военные учения в Карсе с 1 по 12 февраля, в них примут участие и азербайджанские военные, сообщает турецкое издание Haberturk.

"Согласно полученной информации, ВС Турции готовятся к самым масштабным зимним учениям за последний период. Учения пройдут в Карсе с 1 по 12 февраля. В учениях, в которых также примут участие ВС Азербайджана, будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты", - сообщает издание.

По данным Haberturk, подразделения ВС Азербайджана также примут участие в совместных учениях по стрельбе.

"Целью учений является обеспечение сотрудничества и координации при проведении совместных операций, проверка работоспособности боевого оружия и транспортных средств, находящихся на вооружении, новых на складе или разрабатываемых предприятиями оборонной промышленности", -говорится в сообщении.

Среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и при сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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