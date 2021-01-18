Проекты двух газотурбинных двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил рассматривают в ОДК

Церемония спуска на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 22.05.2020.

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Два опытно-конструкторских проекта создания морских газотурбинных двигателей дополнительно рассматриваются Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), сообщил глава ОДК Александр Артюхов.

"У нас три сегодня целевые ниши по лошадиным силам - от 6 до 27 тыс. Дополнительно обсуждаются у нас еще два ОКРовских проекта до 35 тыс. лошадиных сил", - сказал Артюхов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

В ноябре 2020 года замгендиректора ОДК Виктор Поляков сообщил, что судостроительный завод "Северная верфь" получил первый отечественный дизельный газотурбинный агрегат для оснащения им фрегатов проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков").

"Это финишная линия программы импортозамещения по корабельным дизельным газотурбинным агрегатам. Сегодня мы с полной ответственностью заявляем, что производим и поставляем отечественные морские газотурбинные агрегаты", - сказал Поляков журналистам.

Он напомнил, что работы велись с 2014 года, когда РФ перестала получать агрегаты из Украины и других стран.

Замдиректора ОДК заявил, что российские разработки лучше по показателям ранее поставляемых в ВМФ импортных двигателей.

В свою очередь первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что подобными компетенциями обладает всего несколько производителей в мире.

"Ростех последовательно реализует программы разработки современных, двигателей всех типов. Создание морских газотурбинных силовых установок и агрегатов - наукоемкий высокотехнологичный процесс. Подобными компетенциями обладают всего несколько производителей в мире. Мы готовы обеспечить потребность российских судостроителей в новых газотурбинных агрегатах. Второй агрегат данной серии планируется поставить в декабре 2020 года", - заявил Артяков.

Ранее сообщалось, что РФ устанавливала украинские двигатели на фрегаты проекта 22350 и 11356.

ВМФ имеет в составе два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

Корабли данного проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.