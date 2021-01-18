Даже на советский Ан-74 нет средств - Украина

Правительство Украины рассчитывает вновь наладить выпуск советского транспортного самолёта Ан-74 на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Сборка машин должна развернуться на Харьковском авиационном заводе. Между тем, как неоднократно отмечали украинские специалисты, Ан-74 нуждается в полной замене бортового оборудования. Предприятие находится в сложном финансовом положении и рассчитывало на американские инвестиции, однако обещанные деньги Харьковский авиазавод так и не получил. По мнению экспертов, Украина не сможет возобновить выпуск обновлённого Ан-74 без серьёзной помощи извне.

«По результатам совещания были приняты ряд решений, касающихся важности включения в государственный оборонный заказ поставок самолётов Ан-74 в интересах Вооружённых сил Украины, реализации законодательных инициатив по улучшению финансового состояния ХГАПП», - написал Уруский.