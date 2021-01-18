"Неудача - не вариант": к какому будущему идут ВВС США и РФ

Эксперт прокомментировал программный доклад начальника штаба ВВС США

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун опубликовал доклад программного характера, основное содержание которого сводится к тому, как подготовить американскую авиацию к предстоящим боевым действиям. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал тезисы американского военачальника и рассказывает, к какому будущему стремится американская авиация и чем это чревато для России.

Два года назад Пентагон приступил к воплощению в жизнь положений новой Стратегии национальной обороны США, в которой подчеркивается, что мир, в котором мы живем, «включает все более сложную глобальную среду безопасности, характеризующуюся открытыми вызовами свободному и открытому международному порядку и возрождением стратегического соревнования между нациями».

«В то время как Соединенные Штаты и наши союзники с 11 сентября 2001 года в основном сосредоточили внимание и свои усилия на борьбе с повстанцами, наши соперники разработали новые технологии и возможности, стремясь бросить вызов нашему преимуществу», - пишет генерал Чарльз Браун на сайте Defense News.

В связи с этим он считает, что США крайне важно приступить к необходимым изменениям и делать это быстро, поскольку и неудача, и успех имеют серьезные последствия.

«Вскоре после того, как я занял свою нынешнюю должность, я опубликовал доклад под названием «Ускорьте изменения или проиграйте», в котором сформулировал, почему я считаю, что эти изменения необходимы», - пишет Чарльз Браун.

По мнению генерала, хотя многие признают растущие угрозы и необходимость соответствующих изменений в ВВС США, чтобы быть готовыми к предстоящим боевым действиям, остро стоит вопрос: как это сделать?

«С этой целью я подписал четыре приказа, чтобы сосредоточить и направить в требуемое русло нашу энергию, а также задействовать талант, творческий потенциал и стойкость наших пилотов для ускорения необходимых нам изменений. Вот то, что мы делаем прямо сейчас, а в этом году предстоит еще больше работы, описано в рамках этих четырех приказов - по летному составу, по административной части, конкуренции и реализации проектов», - сообщает Чарльз Браун.

В вопросах, касающихся летного состава, Браун уделяет особое внимание обеспечению высокого уровня качества обслуживания и качества жизни американских авиаторов. С его точки зрения, это поможет максимальной реализации их потенциала и создаст в ВВС конкурентную среду. «Для этого мы пересматриваем наши системы управления, оценки и продвижения талантов», - рассказывает он.

Бюрократия, по словам американского военного, не менее важна. ВВС США в ближайшее время сосредоточится на оптимизации процессов управления, сокращении и ликвидации ненужных рабочих групп в штабе. В конечном итоге это несомненно приведет к более эффективным разработке, принятию и выполнению стратегических решений.

Обучение личного состава, по мнению Брауна, не может проходить без оглядки на вызовы, связанные с конкуренцией крупных держав.

«Наших летчиков необходимо обучать с учетом понимания мировоззрения китайцев и россиян, их военную культуру и процессы принятия решений», - полагает он.

«Повышение понимания культурного и технического уровня наших соперников, включая то, как они модернизируются и планируют сражаться в будущем, поможет американским летчикам определить, какие проблемы наиболее актуальны. Это поможет нам привести нынешнюю организационно-штатную структуру ВВС к тому виду, с которым мы будем конкурировать с нашими соперниками в целях их сдерживания и конечной победы в этом противоборстве», - считает американский генерал.

Наконец, четвертая составляющая стратегии ВВС США - ускорение реализации перспективных проектов. «Мы должны определить возможности и технологии, которые сделают нас конкурентоспособными в будущем. Это влечет за собой расчистку пути для реализации перспективных проектов в ВВС США за счет ликвидации/прекращения устаревших или недоступных возможностей и программ», - заявляет Чарльз Браун.

По его словам, руководство ВВС США уже внесло поправки в модели планирования предстоящих организационно-штатных изменений, а также необходимых новаций в сфере боевого применения ВВС. «Надо определить варианты, которые могут высвободить средства, которые потребуются для быстрого освоения новых технологий - от искусственного интеллекта, Объединенного общедоменного управления и контроля и до истребителей и бомбардировщиков следующего поколения», - добавляет Чарльз Браун.

По словам генерала, чтобы реализовать эти изменения, ВВС будут сотрудничать с конгрессом США и представителями оборонной промышленности.

По мнению Чарльза Брауна, с момента своего создания более 70 лет назад ВВС США преуспели в выполнении пяти основных задач: превосходство в воздухе, разведка, быстрая глобальная мобильность, глобальный удар и управление. «Мы обязаны поддерживать стандарты качества, которых ожидает наша нация, причем от складывающейся геополитической обстановки», - считает генерал.

«Учитывая масштаб имеющихся проблем в состязании с такой великой державой как Китай, мы должны принимать жесткие решения, чтобы поддерживать на необходимом уровне технологически превосходящие противника Военно-воздушные силы - гибкие, стойкие и способные действовать с превосходящей скоростью и темпом в условиях сложного вооруженного противоборства», - полагает Чарльз Браун.

По мнению генерала, изменения имеют решающее значение, а скорость в этом случае превыше всего. Инновационное решение проблем глубоко укоренено в самом духе ВВС Соединенных Штатов, о чем свидетельствует их история: стремительное развитие реактивных двигателей и преодоление звукового барьера в 1940-х годах, разработка сложных межконтинентальных баллистических ракет в 1950-х годах, разработка боевых машин для завоевания превосходства в воздухе в 1960-х и 1970-х годах. Это факт особо отмечает в своем докладе Чарльз Браун.

«Хотя необходимость изменений и развития всегда актуальна, никогда в новейшей истории ставки для нас не были так высоки.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов должны ускориться в своем развитии, должны измениться и подготовиться к возможному вооруженному противоборству, потому что статус-кво будет недостаточным, а неудача для нас - не вариант», - заключает генерал Чарльз Браун.

С одной стороны, доклад начальник штаба ВВС США представляет собой набор красиво изложенных лозунгов, а с другой стороны - можно не сомневаться, что за каждым тезисом американского военачальника стоят конкретные руководящие документы, подкрепленные цифрами, фактами, финансовыми и материальными ресурсами.

И, по большому счету, это программный документ на десятилетия вперед.

Что касается аналогичных выступлений со стороны наших Воздушно-космических сил, то руководители этого вида Вооруженных сил Российской Федерации редко публикуют материалы идеологического характера, нацеленные на долгосрочную перспективу. Поэтому проводить любые сравнения с выступлениями в открытой печати, к примеру, начальника Главного штаба ВКС с аналогичными докладами начальника штаба ВВС США весьма непросто.

Главный вывод, который, на мой взгляд, надо сделать из доклада начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, - стратегическое соревнование между нашими державами имеет стойкую тенденцию к обострению. И ставки в этом противоборстве, действительно, как никогда высоки.

Направления приложения наших усилий в сфере совершенствования боевых и оперативных возможностей Воздушно-космических сил, в общем-то, известны.

Россия планирует ускорить поступления в боевой состав ВКС истребителей 5-го поколения Су-57. Хотя запланированные 76 машин к 2028 году - это, надо прямо сказать, откровенно мало. Помимо этого: всемерное форсирование процесса, связанного с испытаниями и серийным производством стратегических и дальних бомбардировщиков Ту-160М и Ту-22М3М; доведение всех имеющихся в боевом составе Дальней авиации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ; форсирование работ с ПАК ДА.

Россия должна обеспечить максимальное сосредоточение средств и ресурсов на преодолении возникшего отставания в сфере беспилотных летательных аппаратов и создании линейки двигателей для всех типов БЛА.

Кроме того, перед отечественными ВКС стоят задачи по дальнейшему перевооружению парка оперативно-тактической авиации на современные машины (Су-30СМ и Су-35С); ускорению работ по серийному производству легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также форсирование разработки тяжелого самолета ВТА, увеличение темпов выпуска среднего Ил-76МД-90А;

Наконец, необходимо продолжить переоснащение ВКС дальнобойным высокоточным (в том числе гиперзвуковым) оружием.

И это, естественно, далеко не полный перечень стоящих перед ВКС задач.

Самая большая опасность заключается в возможном отставании от наших геополитических противников в сфере перспективных технологий.

В первую очередь это касается искусственного интеллекта. К сожалению, российское Минобороны до сих пор не является головным исполнителем в этой критически важной для национальной безопасности России сфере.

Вопрос для нас стоит именно так - или мы удержимся в числе передовых в военном отношении стран или опустимся на уровень страны третьего мира. Третьего в этом случае не дано.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок