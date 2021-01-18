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Интерфакс-АВН

На российско-белорусских учениях "Запад" будет отрабатываться военная деятельность против НАТО, уверен еврокомандующий

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Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области
Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Таллин. 16 января. ИНТЕРФАКС - В связи с проведением в России осенью нынешнего года учений "Запад" НАТО придется внимательно следить за военной деятельностью восточного соседа в регионе Балтии, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе(SACEUR) генерал Тод Уолтерс (Tod Walters).

"В нынешнем году будет необходимо очень внимательно наблюдать за деятельностью нашего соседнего государства, которое проведет крупные учения "Запад" и будет отрабатывать военную деятельность против НАТО", - сказал он на встрече с министром обороны Эстонии Юри Луйком (Juri Luik) и командующим Силами обороны Эстонии генерал-майором Мартином Херемом (Martin Herem), сообщили в субботу "Интерфаксу" в министерстве обороны Эстонии.

По словам Уолтерса, "безопасность региона Балтийского моря занимает очень важное место в НАТО, будет продолжено усиление позиций сдерживания и обороны региона".

"Несмотря на все вызовы в прошедшем и наступившем году, позиция сдерживания и обороны, а также сотрудничество союзных государств было эффективным, что свидетельствует об очень хороших возможностях реагирования и адаптации альянса", сказал министр обороны Эстонии.

Стороны обсудили также присутствие союзных войск в государствах Балтии и Польше, а также проведение миссии по охране воздушного пространства Балтии.

С 2017 года в Эстонии находится боевая группа НАТО численностью с батальон и в которую входят военные контингенты Великобритании, Дании и Франции. Кроме того, после вступления стран Балтии в НАТО здесь были размещены истребители союзников. В настоящее время в Эстонии на основе ротации на авиабазе Эмари (Amari) находятся боевые самолеты Германии.

В декабре прошлого года сообщалось, что стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Запад-2021" пройдут в сентябре, в том числе на территории Белоруссии,

"Полученный в текущем (2020) году опыт будет наращиваться и обеспечит качественное проведение совместных стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, в том числе на территории Белоруссии и ЗВО. Подготовка к стратегическим учениям уже стартовала", - сообщил тогда командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев.

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