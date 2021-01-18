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Интерфакс-АВН

И.о. министра обороны США уважительно оценил умение России действовать в сложных условиях

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - И.о. шефа Пентагона Кристофер Миллер заявил, что с уважением относится к тому, как действует Россия в военной области в сложной внутренней обстановке.

"Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках", - сказал он журналистам.

Он добавил: "У них все очень хорошо получается, они используют нерегулярные концепции ведения войны, информацию - все то, что им выгодно".

К сложным условиям в России он отнес "сокращающееся население, природные ресурсы как единственный источник доходов".

В ответ на вопрос журналиста о том, что он считает главным в деятельности Пентагона, основываясь на приобретенном опыте работы на посту главы минобороны, Миллер отметил, что на военные цели и дорогостоящие системы вооружений расходуются триллионы долларов.

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Страны
Россия
США
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