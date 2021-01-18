Ориентация на США оказалась для НАТО более значимой, чем сохранение ДОН - МИД РФ

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Москва приняла решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) из-за дисбаланса, вызванного прекращением участия в соглашении США, - страны НАТО могли продолжать мониторинг за Россией, а территорию лидера альянса от наблюдения закрыли, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса - США - от российского наблюдения закрыли", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что выход США из ДОН "коренным образом" изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников: участие США в договоре было одним из важнейших условий для его ратификации в РФ и вступления в силу.

По словам официального представителя МИД РФ, Россия продолжала выполнение обязательств по ДОН, несмотря на ряд грубых нарушений со стороны США, и "предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора" после выхода из него Вашингтона.

Она напомнила, что российская сторона предложила оставшимся государствам-участникам предоставить гарантии соблюдения обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над территорией РФ, а также возможности наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты.

"Рассчитывали на конструктивный подход со стороны стран Запада, которые так громогласно заявляли о своей приверженности ДОН. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности. От прямого ответа уклонились, упирали на то, что соответствующие обязательства якобы уже содержатся в самом Договоре и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН", - добавила Захарова.

"Все это выглядит как искусственное затягивание вопроса в ситуации, когда - по нашей информации из разных источников - Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России", - подчеркнула она.