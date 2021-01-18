Российский миротворческий контингент обеспечил прохождение семи колонн военных Азербайджана в Нагорном Карабахе

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Российские миротворцы обеспечили прохождение семи колонн военных Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил представитель миротворческого контингента РФ в регионе Дмитрий Перепелкин.

"За прошедшие сутки российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн ВС Азербайджана, в том числе трех колонн со строительными материалами", - сообщил Перепелкин на брифинге в пятницу.

Он сообщил, что нарушений режима прекращения огня не отмечено.

"Миротворческий контингент обеспечивает безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день уже возвратилось 49 тыс. 461 человек", - сообщил полковник.

Он отметил, что во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон группами Центра гуманитарного реагирования ведется поиск и передача тел погибших военнослужащих.