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ЦАМТО

Первые два новых вертолета CH-47F "Чинук" ВВС Нидерландов прибыли морским транспортом в Антверпен

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Boeing CH-47F Chinook
Boeing CH-47F Chinook.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 15 января. Первые два из 14 заказанных новых тяжелых транспортных вертолета CH-47F "Чинук" (с.н. D-472 и D-473) ВВС Нидерландов прибыли морским транспортом в гавань Антверпена (Бельгия), после чего они будут доставлены на авиабазу "Вунсдрехт" (Нидерланды) для окончательной сборки.

Как напоминает Scramble Magazine, первые два новых вертолета CH-47F "Чинук" с серийными номерами D-474 и D-475 были переданы 302-й учебной эскадрилье, размещенной на базе Форт-Худ (шт.Техас), в июле 2020 года. Компания Boeing объявила на своей странице в Facebook о завершении сборки и поставке командованию ВС Нидерландов 14-го и последнего нового тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" 7 декабря 2020 года. Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) подтвердила поставку 8 декабря 2020 года. Сообщалось, что в Нидерланды первые новые CH-47F "Чинук" будут доставлены в начале 2021 года.

В марте 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 вертолетов CH-47F "Чинук", а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

Из-за недостатка средств МО Нидерландов приняло решение приобрести 14 новых вертолетов и провести модернизацию к последнему стандарту шести ранее приобретенных CH-47F. Все 20 вертолетов будут выполнены в единой конфигурации CH-47F MYII CAAS (Common Avionics Architecture System), адаптированной под требования ВС Нидерландов, что позволит снизить затраты в процессе их эксплуатации. Новые CH-47F заменят устаревшие CH-47D "Чинук", затраты на обслуживание которых постоянно растут.

Одновременно в США ведутся работы по восстановлению и модернизации шести состоящих на вооружении ВВС Нидерландов CH-47F.

В итоге на вооружение ВВС Нидерландов будут приняты 20 вертолетов CH-47F: 15 будут эксплуатироваться 298-й вертолетной эскадрильей на авиабазе "Гилзе-Рейен" в Нидерландах, а пять – 302-й учебной эскадрильей в Форт-Худ (шт.Техас).

Как сообщается, вертолеты CH-47F "Чинук" будут эксплуатироваться в составе ВВС Нидерландов до 2045 года.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
Проекты
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