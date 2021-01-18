Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии в 2020г превысила 27% - власти

Ижевск. 15 января. ИНТЕРФАКС - Объем производства предприятий ОПК Удмуртии в 2020 году составил более 144 млрд рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Предварительно по 2020 году наш ОПК выпустил продукции где-то на 144-148 млрд рублей", - сказал Бречалов журналистам после совещания с руководителями предприятий ОПК республики в пятницу.

"Там же около 40 млрд "гражданки", - добавил он.

Таким образом, доля гражданской продукции в общем объеме предприятий ОПК республики в прошлом году превысила 27%.

Бречалов отметил, что задача по увеличению доли гражданской продукции до 50% в общем объеме производства для предприятий ОПК Удмуртии достижима, требует привлечения 15-20 млрд. рублей.

"Это не такие уж и большие деньги при живом достаточно рынке. Несмотря на мировой кризис, рынок вполне живой", - подчеркнул он.

Глава Удмуртии отметил, что у некоторых предприятий ОПК республики доля гражданской продукции в текущем году приблизится к 35-40%. У ряда других этот процент гораздо меньше, что связано со спецификой их работы и территорий, на которых они находятся.

Он добавил, что власти республики с каждым из предприятий заключили соглашения о взаимодействии. "За два - два с половиной года нашей совместной работы можно уверенно говорить, что по некоторым направлениям, по некоторым предприятиям - прорыв, это десятки, сотни миллионов рублей (новой гражданской - ИФ) продукции", - сказал он.

Бречалов уточнил, что акцент в совместной работе делается на продвижение гражданской продукции и изделий двойного назначения на глобальные рынки, а также освоение новых продуктов в рамках импортозамещения. Он подчеркнул важность развития кооперации предприятий ОПК республики для максимального использования имеющихся ресурсов в производстве пакетных продуктов.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Бречаловым указывал на то, что предприятия ОПК Удмуртии недостаточно быстро осваивают гражданскую продукцию, и попросил его встретиться с их руководителями, чтобы обсудить существующие проблемы.