Украина постоянно демонстрирует свое желание стать членом НАТО, однако сам альянс не спешит принимать Украину. Часть населения и политической элиты ошибочно убеждены, что вступление в НАТО автоматически вернет Крым, Донбасс и решит все остальные проблемы государства. Но украинские политики кое о чем забыли.

Шестого января 2021 года Министерство обороны Украины выдало распоряжение о переводе воинских званий украинских военнослужащих в воинские звания согласно стандартам НАТО. По словам министра обороны Андрея Тарана, это еще один шаг на пути в НАТО, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов альянса. Владимир Зеленский еще в 2019 году подписал закон о реформе украинских вооруженных сил. Но, несмотря на то, что украинское правительство постоянно демонстрирует свое желание стать членом военного блока, Североатлантический альянс не спешит принимать Украину.

В странах НАТО существуют определенные правила, так называемые STANAG. Речь идет о принятом Стандартизирующем соглашении (STANdardization AGreement), в котором прописаны правила, сроки и условия для стандартных военных или технических процедур, а также вооружение стран-членов Североатлантического альянса.

Переход украинской армии на стандарты НАТО начался в 2017 году, когда соответствующую государственную программу принял бывший президент Петр Порошенко. Согласно этой программе, украинские вооруженные силы должны были привести в соответствие с НАТО уже к 2020 году.

Однако Украина еще в 2015 году перешла на некоторые стандарты НАТО. Тогда были закреплены некоторые характеристики средств защиты и формы. В ноябре 2019 года президент Зеленский подписал закон, предполагающий реформу воинских званий в соответствии со структурой вооруженных сил стран НАТО. Из украинской армии исчезли некоторые звания, например прапорщик и старший прапорщик, а также мичман.

Однако нельзя не отметить, что, несмотря на упорные усилия Киева объединить украинскую армию с вооруженными силами стран-членов НАТО, сам альянс не спешит с решениями. Похоже, что украинское правительство демонстрирует готовность приложить любые усилия для того, чтобы стать членом. Все потому, что часть населения и политической элиты твердо, но ошибочно убеждены, что вступление в НАТО будет автоматически означать возвращение Крыма, Донбасса и решение всех остальных проблем государства.

Это важно, но украинские политики кое о чем забыли. Во-первых, у Украины нет шансов вступить в НАТО, пока не решена проблема Донбасса. Ряд документов альянса содержат правила, которые запрещают принимать в НАТО страны, пока на их территориях ведутся вооруженные конфликты. Получается замкнутый круг. Во-вторых, Крым уже не вернуть. Что бы ни делала Украина, Россия не отдаст полуостров ни при каких обстоятельствах. Можно предложить военный захват Крыма, но без поддержки НАТО у Украины нет шансов. А Североатлантический альянс точно не пойдет на такой шаг и не будет пытаться развязать войну с Россией. Вопрос Крыма навсегда и безвозвратно закрыт.

Страны НАТО используют Киев в своих интересах, а тот старается быть им полезным. Однако альянс не спешит принимать Украину в качестве полноправного члена. В НАТО говорят, что Украина уже почти в альянсе и остается самая малость. НАТО обещает, что ни при каких обстоятельствах ее не бросит. Украинское правительство верит этим обещаниям, но забывает печальный опыт Грузии.

Перевод воинских званий на стандарты НАТО никак не повлияет на обороноспособность Украины. Кроме новых званий, она должна обеспечить свою армию новой техникой и оружием. Однако на это у украинского правительства нет денег, и финансирование от якобы заинтересованных стран НАТО на эти цели доходит до армии очень редко.

Марек Данко (Marek Danko)