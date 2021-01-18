«Пуккыксон» - оружие «Судного дня» по-корейски

На прошедшем военном параде по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи одна за другой появлялись баллистические ракеты для подводных лодок, которые были представлены властями страны, как «самое мощное в мире оружие».

Парад состоялся накануне вечером, но Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о нем сегодня, 15 января. На трибуне по традиции парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», — передало ЦТАК.

По информации агентства Reuters, говорит Eadaily, речь может идти о ракетах Pukguksong-5 («Пуккыксон-5»), которые являются модернизированной версии Pukguksong-4, представленной также на военном параде в октябре прошлого года.

Напомним: КНДР проводила парад осенью 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок «Пуккыксон-4А», с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.