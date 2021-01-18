Войти
Военно-промышленный курьер

«Пуккыксон» - оружие «Судного дня» по-корейски

518
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На прошедшем военном параде по случаю VIII съезда Трудовой партии Северной Кореи одна за другой появлялись баллистические ракеты для подводных лодок, которые были представлены властями страны, как «самое мощное в мире оружие».

Парад состоялся накануне вечером, но Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о нем сегодня, 15 января. На трибуне по традиции парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», — передало ЦТАК.

По информации агентства Reuters, говорит Eadaily, речь может идти о ракетах Pukguksong-5 («Пуккыксон-5»), которые являются модернизированной версии Pukguksong-4, представленной также на военном параде в октябре прошлого года.

Напомним: КНДР проводила парад осенью 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок «Пуккыксон-4А», с явно увеличенным размером и возможно большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.01.2021
Международная гонка вооружений: самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года (Sasapost, Египет)
12.10.2020
Эксперт: Новые ракеты КНДР очень впечатлили
17.03.2020
Подтвердил участие: Мадуро приедет на Парад в Москву
05.08.2019
Афганистан и Ирак: что показали дебаты демократов в США
14.08.2017
"Не смотрите на ядерный гриб"
05.04.2017
Вывести Пхеньян на чистую воду — и Пекин тоже (The American Conservative, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи