Военное присутствие России в Арктике не создает угрозы другим странам региона - посол МИД РФ по особым поручениям

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Военная активность России в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не угрожает национальной безопасности других государств региона, заявил посол министерства иностранных дел (МИД) РФ по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

"Военная активность России в Арктике не нарушает никаких международных обязательств, не направлена против какой-либо из стран Арктического региона и не создает угрозы для их национальной безопасности", - сказал Корчунов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

"Меры, принимаемые Российской Федерацией в Арктике, обусловлены значением этого региона для национальной безопасности и экономики нашей страны, ведь в Арктической зоне РФ производится более 10% ВВП и 20% российского экспорта. При этом наша цель - обеспечить безопасность и стабильность для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны в условиях возрастающего интереса к этому региону со стороны целого ряда государств, в том числе неарктических", - добавил дипломат.

Он обратил внимание на тот факт, что "в отличие от ряда других стран, Россия последовательно выступает за формирование в Арктическом регионе системы неукоснительного соблюдения международного права".

При этом, по словам Корчунова, "отмечается наращивание военного присутствия и активности в регионе как арктических государств, так и неарктических стран-членов НАТО".

"В результате в Арктике действительно нарастает конфликтный потенциал. По имеющемся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах. К участию в них все чаще привлекаются вооруженные силы неарктических стран-членов НАТО, а также не входящих в Североатлантический альянс государств", - уточнил представитель МИД РФ.

Корчунов подчеркнул, что "Россия в интересах недопущения деградации военно-политической обстановки в Арктике поддерживает возобновление проводившихся до 2014 года ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических государств", так как, по его словам, "это было бы эффективной мерой по укреплению доверия и безопасности в регионе".

"В качестве первого шага к восстановлению этого формата можно было бы рассмотреть возможность организации диалога на уровне военных экспертов стран-членов Арктического совета, в рамках которого могли бы обсуждаться такие вопросы, как налаживание оперативного взаимодействия по предотвращению инцидентов в акваториях за пределами территориального моря, совместные поисково-спасательные операции на море, ликвидация последствий природных катастроф и техногенных аварий, создание прямых линий связи с командованиями вооруженными силами арктических государств для предотвращения опасной военной деятельности, участие наблюдателей в мероприятиях оперативной и боевой подготовки", - заявил посол МИД РФ в беседе с изданием.