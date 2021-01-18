Biznes Alert (Польша): Байден будет сокращать оборонные расходы, но сохранит силы на восточном фланге

Польско-американские отношения при Байдене станут менее теплыми, но стратегическое сотрудничество в оборонной сфере будет продолжено, а Варшава останется важным союзником Вашингтона в рамках НАТО, считает руководитель польского отделения Германского фонда Маршалла. И делает некоторые прогнозы о военной стратегии новой администрации США.

Интервью с директором польского отделения Германского Фонда Маршалла США Михалом Барановским (Michał Baranowski).

Biznes Alert: Через несколько дней власть в США получит новая администрация под руководством Джо Байдена. Вашингтон - самый важный союзник Варшавы в сфере обороны и безопасности, у нас размещены американские войска. Встает вопрос, захочет ли новое руководство продолжать тесное сотрудничество с Польшей?

Михал Барановский: Следует учитывать несколько аспектов. Начнем с политической плоскости. Здесь можно много что сказать, поскольку аналитики в Варшаве и Вашингтоне сходятся во мнении относительно направления дальнейшей деятельности американской администрации. С одной стороны, польско-американские отношения, судя по всему, станут чуть менее теплыми. Президенты Байден и Дуда (Andrzej Duda), а также отдельные министры будут реже и не столь демонстративно, как раньше, заявлять о взаимной дружбе. Возможно, у них будет меньше поводов для совместных фотографий.

С другой стороны, практическое сотрудничество, особенно в имеющей для Польши стратегическое значение оборонной сфере, наверняка будет продолжено. Я имею в виду в том числе Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), то есть, в частности, сохранение военного присутствия на территории нашей страны. Польша выступает очень важным союзником в рамках НАТО, географическое положение делает нашу страну ключевой с точки зрения оборонительного потенциала всего Североатлантического альянса. Полагаю, оборонное сотрудничество, подразумевающее внедрение вышеупомянутого соглашения, будет вестись на прежнем уровне. Резюмируя: оборонный союз продолжит существование, будет сильным, но "демонстрирования дружбы" станет, видимо, меньше.

- Как демократы оценивают угрозы, исходящие от России?

- Я не думаю, что оценки угроз, с которыми сталкиваются страны восточного фланга НАТО, значительно изменятся. В рядах Демократической партии и формирующейся администрации Байдена идет дискуссия на тему политики в отношении России. Всем ее участникам, не только "ястребам", но и абсолютным "голубям", однако, ясно, что элементом этой политики должно быть сдерживание, включающее в себя присутствие войск США на восточном фланге Альянса.

- Функционирование надежной системы сдерживания требует адекватного финансирования. Соединенные Штаты переживают внутриполитический кризис, затрагивающий экономику, политику, здравоохранение. Решится ли новая администрация несмотря на него выделить соответствующие средства на вооруженные силы?

- Здесь остается много вопросов. Они касаются как самого размера оборонного бюджета США в будущем, там и сохранения баланса между приоритетами, связанными с европейским регионом и сдерживанием. Следует учитывать, что внимание администрации Байдена, особенно в первые месяцы, будет приковано прежде всего к внутренней политике, проблеме восстановления экономики после пандемии коронавируса и борьбе с самой пандемией. Избранный президент уже объявил о намерении внедрить пакет стимулирующих мер, которые обойдутся в триллион долларов. Все это приведет к росту бюджетного дефицита и наверняка склонит американские власти постараться сэкономить в других сферах.

Мы знаем, что Пентагон располагает большим "куском бюджетного торта", так что, видимо, его финансы окажутся под прицелом. Я полагаю, администрация Байдена будет сокращать расходы на оборону. Заявления на эту тему можно было услышать от занимающихся оборонной политикой демократов в Конгрессе и от людей, связанных с будущей администрацией. Остается, однако, открытым вопрос, насколько велики будут эти сокращения, как их будут внедрять. Можно ожидать, что Байден захочет реализовать свои важнейшие проекты в течение первых двух лет президентства, поскольку через два года демократы могут лишиться большинства в Палате представителей. В ближайшее время они будут стараться сохранить и приумножить поддержку избирателей, внимание которых преимущественно сосредоточено на внутренних, а не на международных вопросах.

- Если администрация США назовет основным источником угрозы Китай, она может сделать упор на военно-морском потенциале, в итоге на фоне сокращения финансирования Пентагона пострадают необходимые Европе сухопутные силы.

- Министерство обороны, несомненно, будет испытывать финансовое давление, а главным приоритетом станет противодействие угрозам со стороны КНР. Так оценивает ситуацию будущая администрация, при Трампе, впрочем, было то же самое. Разумеется, это не означает, что демократы игнорируют угрозу, исходящую со стороны российского государства, или недооценивают ее. Она в значительной степени увязывается с китайской угрозой, которая ставится на первое место. Кандидат на пост министра обороны генерал Ллойд Остин (Lloyd Austinтак) и его заместительница Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) неоднократно говорили о российской угрозе. Обсуждается она, однако, не только в контексте конвенционального потенциала или в целом - военной сферы, но и в контексте распространения дезинформации, проведения кибератак.

Можно ожидать, что демократическая администрация продолжит активно противостоять агрессивным действиям Москвы, связанным не только с военными аспектами безопасности. Это создает дополнительные шансы в том числе для Восточно-Центральной Европы, поскольку последствия имеющих "подпороговый" характер операций России заметны всюду, как в США, так и во всех европейских странах.

- С точки зрения Польши и других стран восточного фланга самыми важными представляются военные угрозы. Это подчеркивают, в частности, страны Балтии, которые развивают собственные возможности в сфере борьбы с гибридными угрозами и противостояния дезинформации, а одновременно призывают США оказать им военную поддержку.

- Байден наверняка попросит европейских союзников взять на себя больше ответственности в сфере безопасности, к этому их уже призывал Трамп. Разумеется, новая администрация будет использовать другие методы и придерживаться классических принципов ведения дипломатии.

Сложно сказать, конечно, в какой мере Байдену удастся склонить союзников увеличить свой вклад в систему военной безопасности. Мы знаем, что в предыдущие годы такие старания по разным причинам успехом не увенчались. Байден - сторонник крепких трансатлантических связей, однако, ситуация в США и китайская угроза делают увеличение расходов со стороны европейских стран необходимым.

Следует также помнить, что даже если Соединенные Штаты сократят военные расходы, они в любом случае будут располагать мощным потенциалом и вносить большой вклад в натовскую систему обороны. Кроме того, они сохранят расширенное присутствие на восточном фланге, ведь новая администрация придает большое значение активности в рамках НАТО. Вопросов остается много, но ради сохранения трансатлантической системы обороны и повышения ее эффективности европейские союзники должны в большей мере взять на себя ответственность за собственную безопасность.

- Благодарю за беседу.

Якуб Павловский (Jakub Palowski)