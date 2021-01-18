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Телеграф (Украина): украинские защитники показали, как уничтожат танки России и боевиков на Донбассе

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Источник изображения: inosmi.ru

Мотопехотная бригада ВСУ (вооруженных сил Украины) поднята по тревоге и направлена на самое танкоопасное направление. А именно - на разделительную линию, отделяющую ВСУ от отрядов ДНР-ЛНР. Там в прорыв пошли российские танки. К счастью, это только учения! Но издание «Телеграф» подчеркивает, что отрабатывается противодействие именно российским военным.

Украинские военные ООС (Операции объединенных сил - так на Украине называют военную операцию по подавлению восстания, охватившего Донецкую и Луганскую области после госпереворота 2014-го года, вынудившего законного президента Януковича, которого участники переворота обзывали "донецким", бежать из страны - прим. ред.) показали, как будут уничтожать военную технику боевиков на Донбассе.

Об этом сообщили в Фейсбуке Операции объединенных сил. Там также поделились видео с тренировки военных.

Согласно предоставленной информации военные отдельной мотопехотной бригады отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП на одном из самых танкоопасных направлений.

Во время тренировки личный состав подразделения был поднят по тревоге, а после получения боевого приказа командира расчеты на штатной технике с вооружением отправились в заданный район, развернулись и уничтожили условного противника.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения", - отметили в ООС.

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