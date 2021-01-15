Спутники и беспилотники будут активнее задействоваться в борьбе с лесными пожарами - Абрамченко

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила "дорожную карту" по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, в рамках которой предусматривается использование космических и беспилотных аппаратов, сообщает пресс-служба Абрамченко.

"Предполагается запуск космических аппаратов для обеспечения оперативного всепогодного круглосуточного выявления изменений лесопожарной обстановки, а также получение данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе в отдаленных районах", - говорится в сообщении пресс-службы Абрамченко в четверг.

В 2025 году планируется осуществлять мониторинг техногенных и природных ЧС на основе системы с космическим аппаратом "Канопус-В-О", отмечают в пресс-службе.

Работу по расследованию преступлений, связанных с пожарами, предполагается дополнить использованием беспилотных аппаратов с большой дальностью действия. Они будут оснащены цифровой техникой для проведения фото- и видеосъемки. Для установления координат места лесного пожара планируется использовать навигационные приборы высокой точности.

Также вице-премьер поручила Минприроды РФ утвердить методику расчета ущерба от лесных пожаров.

В пресс-службе сообщают, что в 2021 году запланировано создание межрегионального лесопожарного центра "Север", работа которого будет направлена на тушение пожаров в труднодоступных и удаленных территориях. На создание этого центра выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета.

"Дорожная карта" также предусматривает модернизацию системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза. Кроме того, ежегодно с 2022 года планируется увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы субъектов РФ.

Абрамченко отмечает, что в 2020 году площадь лесов, пройденная огнем, сократилась на 18% по сравнению с 2019 годом. Средняя площадь одного пожара сократилась на 28%.