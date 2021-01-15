Более 15 экипажей надводных кораблей, строящихся для ВМФ России, пройдут подготовку в 2021 году - главком ВМФ

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Более 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации", - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами, добавил адмирал.