Войти
Интерфакс-АВН

Более 15 экипажей надводных кораблей, строящихся для ВМФ России, пройдут подготовку в 2021 году - главком ВМФ

803
0
+1
ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Более 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"Акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации", - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами, добавил адмирал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
18.07.2019
Новый робот-сапер "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России
25.09.2017
Делегация из КНР впервые посетила ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
11.05.2016
Дополнительная нагрузка
21.01.2016
На спецвыставках в 2015 году МО России заинтересовали 240 разработок
01.10.2014
Военно-промышленная конференция
16.05.2014
Состоялся семинар по развитию морских биотехнических систем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:14
  • 4
ПВО Беларуси перевооружат на С-400
  • 16.01 00:50
  • 75
Общество и война
  • 16.01 00:20
  • 3
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 15.01 23:53
  • 1
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
  • 15.01 23:48
  • 2
Доходы семьи Шойгу за год выросли на 6 млн рублей, в основном за счёт жены - декларация
  • 15.01 21:48
  • 3
Танковую броню предложили делать из проволоки
  • 15.01 21:47
  • 11
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 15.01 18:05
  • 4
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 15.01 18:02
  • 41
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 15.01 17:30
  • 19
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 15.01 17:07
  • 6
"Накачанная" машина. Военный эксперт рассказал о БМПТ "Терминатор"
  • 15.01 16:12
  • 33
Основные особенности "войн будущего"
  • 15.01 11:18
  • 17
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 15.01 10:31
  • 7
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 15.01 10:19
  • 14
Флот в "войнах будущего"