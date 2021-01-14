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Известия.ru

Шойгу вручил награды российским журналистам в День печати

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Источник изображения: Фото: twitter.com/mod_russia

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил в День печати, 13 января, журналистов, которые освещают деятельность вооруженных сил страны.

«Вооруженные силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитание в вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений. А самое главное — честная и правдивая информация», — цитирует главу ведомства RT.

Шойгу пожелал работникам СМИ продолжать работу «с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом».

Глава российского военного ведомства наградил Орденом Дружбы корреспондента главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексея Ивлиева, передает телеканал «Звезда».

Он вручил нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.

Медалями «За укрепление боевого содружества» были удостоены генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский, а также продюсеры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда и Мария Новикова.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные премии в области СМИ за 2020 год.

Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей.

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Шойгу Сергей
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2020-й год
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