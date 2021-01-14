Новые корветы К130 бундесвера – особенности проекта.

В ближайшем будущем ВМС Германии примут новые корветы К130 тип «Брауншвейг». Бундесвер уже эксплуатирует пять кораблей этого проекта, вошедших в состав ВМС в период с 2008 по 2013 гг. Строительство еще пяти корветов этой модели свидетельствует, о признании его пригодности, доказанной в многочисленных боевых службах.

Корвет F262 "Эрфурт"

Новые корветы - заказчик и подрядчик

Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) и производственный консорциум K130 (Arbeitsgemeinschaft, ARGE K130) 12 сентября 2017 г. подписали контракт на строительство и закупку дополнительно пяти кораблей проекта "Брауншвейг" K130.

Новые корветы в основном идентичны построенным ранее и являются их копиями. Однако, как отмечают специалисты, с годами регулирующий ландшафт изменился. В частности, это касается IT-безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды. Кроме того, дальнейшее развитие технологий в совокупности с устареванием оборудования и устройств требуют корректировки, особенно в отношении системы боевого управления оружием (Führungs- und Waffeneinsatzsystem, FüWES).

В российской терминологии для подобного оборудования используется обозначение "боевая информационно-управляющая система" - БИУС

Новые корветы от шестого до десятого снова строятся консорциумом ARGE K130. Однако, его состав изменился. В выполнении заказа примут участие: "Фр. Люрссен Групп" (Fr. Lürssen Gruppe), "Тиссенкрупп Марине Системс ГмбХ (Thyssenkrupp Marine Systems GmbH) и новый партнер "Джермен Невел Ярдс Киль ГмбХ" (German Naval Yards Kiel GmbH). Главным подрядчиком и руководителем производственного объединения выступает Fr. Lürssen Gruppe.

Корвет F264 "Людвигсхафен" на верфи "Люрссен"

Изготовление деталей корпуса пройдет на разных предприятиях. Из пяти носовых частей корабля две изготовят на верфи Lürssen в г. Бремен, три — на верфи GNYK в г. Киль. Пять кормовых частей соберут на предприятии «Пеене-Верфт» (Peene-Werft) в г. Вольгаст (земля Мекленбург-Передняя Померания). Последующая состыковка носа и кормы, называемая "свадьбой", пройдет в Гамбурге на верфи, принадлежащей группе "Люрссен Блом унд Фосс" (Lürssen Blohm + Voss). Здесь же предполагается окончательное оснащение и проверка функционала кораблей.

Контракт на строительство помимо проектных услуг и производства включает интеграцию всех систем и оборудования, а также необходимую адаптацию и поставку наземных учебных комплексов.

Корвет "Ольденбург" на «Пеене-Верфт»

Корветы К130 ВМС бундесвера – предназначение и особенности

Корвет K130, как система оружия, разрабатывалась 20 лет назад для участия в глобальных многонациональных и межвидовых миссиях в прибрежных морях. Тогда планировалось участие в корабельных оперативных группах и взаимодействие с катерами.

За прошедший период оперативное портфолио корветов расширилось и изменилось. Начиная от участия в миротворческих операциях, в него вошли и борьба с международным терроризмом, и спасательные миссии в Средиземном море. Кроме того, корабли проекта регулярно входят в состав постоянных оперативных групп ОВМС НАТО.

Согласно западным публикациям, концепция боевого применения корабля включает участие в морской надводной войне наивысшей интенсивности (основная задача).

ПУ Mk3 с ракетами RBS15 на борту корвета

Корвет способен из открытого моря входить в прибрежные воды и эффективно подавлять цели на берегу. Он оснащен ракетой RBS15 Mk3, предназначенной для поражения тяжелых морских и наземных целей. В настоящее время K130 вносит свою долю вклада в общий боевой потенциал ВМС Германии, что касается воздействия с моря на сушу в ходе межвидовых операции.

Боевые возможности корветов обеспечивают их гибкое применение. Корабли способны действовать самостоятельно на удалении от основных сил или успешно взаимодействовать в составе корабельного соединения.

Тактико-технические характеристики

По оценкам специалистов, корвет характеризуется стабильным поведением в море, высокой мобильностью и достаточной морской выносливостью. Корабль имеет хорошие возможности для ведения разведки и поддержания связи, а также продемонстрировал повышенную стойкость и готовность к действиям в боевой обстановке.

Внешние размеры корабля: длина 89,40 м, водоизмещение 1840 т, максимальная скорость 26 узлов – соответствую критериям для глобального применения. Корвет позволяет находиться в море или действовать в оперативной зоне до семи дней без пополнения запасов. При пополнении запасов без захода в порт, например, с помощью транспорта снабжения или танкера автономность пребывания в море увеличивается до 21 дня.

Особенностью проекта "Брауншвейг" является малочисленность экипажа (всего 61 чел.), которая компенсирована высокой степенью автоматизации различных процессов боевой и повседневной деятельности. Как отмечают немецкие кораблестроители, ВМС других стран, эксплуатируя корабли, аналогичные по размеру и сопоставимые по диапазону возможностей, используют экипажами численностью от 110 до 120 чел. При этом, стандарты размещения личного состава гораздо хуже.

Особенности конструкции

Все информационные оперативные отделения корвета, включая пост боевого управления (Operationszentrale, OPZ), используются, как "светлые помещения" (без затемнения). Считается, что такое решение увеличивает концентрацию членов экипажа на служебных обязанностях и содействует кооперации между рабочими местами. Пост боевого управления K130 по размерам и оборудованию сопоставим с аналогичными постами современных фрегатов.

Пост боевого управления К130

Конструкция корабля имеет летную палубу и ангар для хранения двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Летная палуба помимо обеспечения работы беспилотника гарантирует посадку и взлет вертолета. Использование корвета в качестве промежуточной площадки обеспечивает многовариантность применения боевых вертолетов в операциях с другими подразделения и видами ВС.

Для кораблей ранней постройки рассматривалась возможность применения до двух БПЛА типа Camcopter S-100 от австрийской компании "Шибель" (Schiebel). Однако, собственно до закупки БПЛА дело не дошло. В ближайшей перспективе, с 2019 г., намечена интеграция с беспилотной летательной системой (Unmanned Aerial Systems) UMS Skeldar V-200 швейцарского производства.

Первоначально новым БПЛА оснастят однин K130. По мере накопления опыта эксплуатации этой системы, в последующие годы каждый из десяти K130 получит такой БПЛА. Освоение нового оборудования пройдет в рамках программы «Разведка и идентификация в морской оперативной зоне" ("Aufklärung und Identifikation im maritimen Einsatzgebiet", AImEG). В дальнейшем БПЛА станут аналогом бортового вертолета. Их применение планируется возложить на личный состав 3 авиационной эскадры ВМС Германии. Оборудование управления беспилотником с антеннами и консолями остается на борту корабля.

БПЛА UMS Skeldar V-200

Информационное обеспечение и автоматизация процессов

Информационно-управляющий комплекс корвета включает систему интегрированного контроля и управления (Integrated Monitoring and Control System, IMCS), систему боевого управления (Combat Direction System, CDS) и систему управления коммуникациями (Kommunikationsmanagementsystem, KMS).

Совокупность перечисленных систем поддерживает автоматизацию почти всех технических и оперативных процессов на борту K130, а также точное отображение внутренней и внешней обстановки. Автоматическое повторение картины обстановки и отслеживание изменений ситуации угроз гарантируют высокую реакцию боевых систем для поражения морских, наземных и воздушных целей. Комплексное же объединение этих систем в сеть предоставляет необходимую для принятия решения информацию в режиме реального времени на всем корабле.

Пост управления системами корабля

Автоматизация корабельной техники позволяет в порту приписки проводить необходимые для портовой эксплуатации подключения внешнего оборудования к кораблю при низком задействовании дополнительного персонала. При этом, контроль мероприятия осуществляется технически удаленно через центральный диспетчерский пост на суше или мостик на борту другого K130. По оценкам специалистов, подобная организация работ экономит служебное временя экипажа и создает предпосылки его использования для тренировок, боевой и оперативной подготовки.

Новые корветы – адаптация, актуализация, развитие

Новые корветы, как сообщается, получат обновленные системы боевого управления оружием.

Соответствующее соглашение достигнуто между ARGE K130 и консорциумом компаний "Атлас Электроник" (Atlas Elektronik) и "Талес Дойчланд". Наряду с оборудованием пяти кораблей заказ включает поставку командованию поддержки ВМС (Marineunterstützungskommando) в ВМБ Вильгельмсхафен (Wilhelmshaven) испытательного и тренировочного центра.

Существующее программное обеспечение с необходимыми настройками для обеспечения IТ-безопасности и разделение информационных потоков предусматривается установить на полностью обновленную аппаратную платформу. Расширение возможностей, в основном, не планируется. Намечено только ограниченное изменение функционала там, где замена компонентов БИУС необходима для устранения выявленных в ходе эксплуатации недостатков или вследствие морального износа элементов. Заказчик требует достижения полной эксплуатационной готовности системы, как с точки зрения работоспособности, так и IT-, и излучающей безопасности.

Пост управления оружием

Система оружия проекта "Брайншвейг" разработана в конце прошлого века. Как отмечают специалисты, с тех пор регулирующие нормы изменились во многих отношениях. Это касается как новых требований бундесвера, законов и стандартов безопасности военной службы, так и быстрого развития технологий и изменения рынка изделий, интегрируемых на борт.

Федеральным ведомством в области информационной безопасности (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) определены существенные рамочные условия IT-безопасности, обязательные для бундесвера. В частности, требуется наличие современных высокопроизводительных фильтров реального времени для разделения потоков данных уже на уровне пакетов интернет-протокола. Дополнительно, разнообразные международные миссии требуют осуществления строгого разделения информации, относящейся к самой миссии, и данных, передаваемых национальной системой управления ВМС бундесвера.

В будущем предусматривается интегрировать на борт самодостаточную систему стандартного применения программных продуктов (Standard Anwendungs Software Produkt Familien, SASPF), а также систему IT-поддержки ВМС "Немецкая сеть миссий 2" (German Mission Network 2). Отдельно прорабатывается возможность монтажа обособленных от служебных линий точек доступа для личных IT-устройств экипажа. Цель – повышение привлекательности службы в ВМС за счет удовлетворения потребности в более широкой, частной электронной коммуникации с семьей и друзьями.

Система вооружения и конструкция в целом

Новые корветы К130 получат следующие визуально видимые системы вооружения и оснащения: