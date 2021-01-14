Stern (Германия): «Терминатор» — путинский танк для уличного боя

Немецкий «Штерн» подробно рассказывает о российской боевой машине поддержки танков «Терминатор». Эта разработка не имеет аналогов на Западе, отмечает автор. Машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.

Своим названием "Терминатор" обязан щедро оснащенной оружием башне. Он был разработан для ведения боев в городе. "Терминаторы" поступят на вооружение 1-й гвардейской армии.

О них говорили уже давно, и вот теперь первые боевые машины поддержки танков "Терминатор" и танки Т-90 "Прорыв" поступают на вооружение российской армии.

Танк Т-90 "Прорыв" - сильно модернизированная версия танка, разработанного еще во времена холодной войны. Таким же образом бундесвер модернизировал старый танк "Леопард II". "Прорыв" обрел новую технику из супертанка Т-14 и обладает высокой боеспособностью, несмотря на низкую себестоимость. В отличие от него, дорогостоящий танк Т-14 "Армата" выпускается лишь небольшими партиями.

"Терминатор" - чисто российская разработка, не имеющая аналогов на Западе. Ходовая часть машины в целом аналогична Т-90, однако башня не имеет классического главного оружия танка - длинноствольной пушки. Но вместо одной пушки "Терминатор" обладает целым набором вооружения. Машину можно было назвать бронемашиной на стероидах. Вдобавок ко всему башня напоминает робота из фильмов о Терминаторе. В более ранней модели использовали корпус танка T-72. Эти "старые" корпуса удешевили изготовление, ведь у России множество законсервированных старых танков.

Полностью "Терминатор" называется "боевая машина поддержки танков", или БМПТ. Зачем он нужен русским? "Терминатор" обладает огромной огневой мощью. Его вооружение состоит из четырех противотанковых управляемых ракет типа "Атака" 9М120, двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и одного спаренного пулемета калибра 7,62 мм (ПКТМ). Противотанковая ракетная система может поражать цели на расстоянии до шести километров. Отличительная черта ходовой части Т-90 - её высокая маневренность, к тому же теперь она оснащена более мощным двигателем. "Терминатор" может развивать скорость до 60 км/час.

Бои в городах

"Терминатор" призван сопровождать танки и пехоту в городских районах. Его разработали на основе боевого опыта, полученного в ходе советско-афганской войны, первой чеченской войны и боевых действий в Сирии. Внутри городской застройки с узкими улицами обычные танки часто не могут даже повернуть башню. Они теряют способность защищать пехоту, как только противник перемещает боевые действия в зону с плотной застройкой. А у "Терминатора" нет мешающего длинного ствола. Поэтому скорость вращения башни и скорострельность у него значительно выше, чем у традиционных танков.

Обладая богатым набором оружия, "Терминатор" может обрушить на противника целый шквал огня и таким образом уничтожать его отряды и эффективно подавлять их на больших площадях. Боевые танки предназначены преимущественно для противодействия вражеским танкам. А в борьбе с боевиками, не имеющими собственного бронированного вооружения, такие машины, как "Терминатор", намного действеннее. Войска Асада использовали допотопные зенитные самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка" в наземных боях, так как их автоматические пушки значительно эффективнее, чем единичные выстрелы боевого танка.

Российское государственное телевидение показало в декабре испытания новейшей версии БМПТ на Урале. "Уникальность данной машины в том, что она может вести одновременно всеми видами вооружения до трех групп целей", - сказал полковник Андрей Сигарев, заместитель командира 90-й танковой дивизии.

1-я гвардейская танковая армия

После испытаний первая партия новых машин была поставлена 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Эта армия была несколько лет назад переформирована и носит сейчас имя одного из прославленных соединений Второй мировой войны. Ее части первыми оснащаются новейшими вооружением. Так они получили танк Т-14 и другие машины, созданные на платформе "Арматы". В состав армии входит, помимо прочих, и Таманская танковая дивизия.

1-я гвардейская армия вызывает на Западе большую озабоченность. Она задумана как наступательное соединение. Российская пресса назвала её "молотом, который разобьёт любую оборону". То, что теперь она будет вооружена еще и "Терминаторами", усилило беспокойство западных экспертов. Танковая доктрина холодной войны предусматривала операции на открытом пространстве, где можно вести быстрые и маневренные сражения. Как показывает оружие, подобное "Терминатору", в российской армии поняли, что войны во все большей степени перемещаются в области с городской застройкой.

Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером. Согласно сообщениями из России, есть планы поставить башню на колесный танк. Это еще больше увеличит маневренность и боеспособность машины.

Гернот Крампер (Gernot Kramper)