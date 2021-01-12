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Интерфакс-АВН

Война в Карабахе стала важнейшим событием года - Путин

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Военные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах
Военные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах.
Источник изображения: © Фото : Минобороны Азербайджана

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе самым важным событием ушедшего года.

"Естественно, самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и ее тяжелое течение в Нагорном Карабахе", - сказал он.

"Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - продолжил Путин.

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Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Путин Владимир
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