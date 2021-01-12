Война в Карабахе стала важнейшим событием года - Путин

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе самым важным событием ушедшего года.

"Естественно, самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и ее тяжелое течение в Нагорном Карабахе", - сказал он.

"Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - продолжил Путин.