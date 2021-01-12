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Интерфакс-АВН

Начальники Генштабов России и США обсудили по телефону вопросы безопасности в различных регионах мира - Минобороны РФ

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, обсужден ряд вопросов, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что телефонный разговор состоялся 11 января по инициативе американской стороны.

Детали переговоров Герасимова и Милли Минобороны РФ не сообщило.

О предыдущих телефонных переговорах Герасимова и Милли Минобороны РФ сообщало 27 августа (тогда Минобороны РФ обвинило американских военных в попытке блокировать патруль российской военной полиции в Сирии), а также 4 июня, 28 февраля 2020 года и в октябре 2019 года.

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