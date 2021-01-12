Индия направляет в РФ группу военных специалистов для обучения использования ЗРК С-400 - Times of India

Гонконг. 11 января. ИНТЕРФАКС - Группа специалистов индийской армии в январе текущего года будет направлена в Россию для обучения использования закупленной Индией в РФ ЗРК С-400 "Триумф", сообщила газета Times of India в понедельник.

Газета отмечает, что Дели идет на это, "не смущаясь угрозы США о введении санкций".

Все закупленные комплексы С-400 в рамках контракта на сумму $5,43 млрд от октября 2018 года, будут постепенно поставлены к апрелю 2023 года, отмечает издание.

Первая группа из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января, вторая - через несколько месяцев. С началом поставок в сентябре - октябре этого года первые С-400 должна вступить в строй к концу 2021 или началу 2022 года, сообщает газета со ссылкой на свои источники.

США ввели финансовые санкции в отношении Китая и Турции за приобретение С-400. Индия ранее развернула крупную военно-дипломатическую кампанию, чтобы убедить администрацию Трампа в том, что приобретение С-400 является для нее "неотложным требованием национальной безопасности", пишет Times of India.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.