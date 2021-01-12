Элементы ракеты "Амур-СПГ" будут использоваться в новой сверхтяжелой ракете - Рогозин

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Проекты ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью и ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) будут созданы в едином "техническом семействе", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На этот вопрос ответит эскизный проект, но я думаю, что так и будет. Эти проекты должны родиться в одном "техническом семействе", - написал Рогозин на своей странице в Фейсбуке, отвечая на вопрос подписчика об использовании элементов ракеты "Амур-СПГ" в РН СТК.

В марте прошлого года Рогозин заявил, что в России стартовало производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".