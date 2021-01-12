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ЦАМТО

Новейшие комплексы связи поступили в воинские части армейского корпуса ВВО на Сахалине в минувшем году

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П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"
Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 11 января. На вооружение подразделений управления армейского корпуса ВВО на Сахалине в минувшем году поступили новейшие комплексные аппаратные связи.

Поступление новых комплексов и систем связи базе бронеавтомобиля "Тигр-М" позволяет обеспечить командиров подразделений закрытой и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении.

Поступивший комплекс закрытой цифровой телефонной связи на базе автомобиля "КамАЗ" относится к новейшим образцам техники связи последнего поколения. Он способен решать задачи обеспечения более 60 абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью в объеме, которые ранее выполнялись привлечением 3-4 машин предыдущего поколения.

Кроме того, комплекс приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальнего Востока. Обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию средств радиоэлектронного подавления противника.

Новейшие комплексы связи, поступающие на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, значительно улучшат качество связи, уменьшая при этом время на развертывание и приведение их в походное положение, что позволит в несколько раз сократить время передачи информации, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа от 7 января.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр-М
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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