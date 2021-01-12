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Интерфакс-АВН

Обама рисковал жизнями американцев, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Экс-президент США Барак Обама рисковал жизнями граждан США, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает госсекретарь Майк Помпео.

"Было два участника ДРСМД. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и создавала свои системы. Когда только одна сторона двухпартийного договора соблюдает его, это называется глупостью", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора.

"Мы вышли из одностороннего соглашения, которое сделало Америку беззащитной", - подчеркнул глава госдепа.

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Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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