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Вестник Мордовии

В Карабахе впервые замечена БМР-2 - редкая машина времен войны в Афганистане

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Азербайджанская армия в Нагорном Карабахе использует бронированную технику, которая прошла первую проверку еще во время нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск.

Речь идет о бронированной машине разминирования БМР-2, разработанной на основе известного советского среднего танка Т-54Б. Один из экземпляров этой достаточно редкой по нынешним временам машины недавно засветился в данной горячей точке. До появления этого изображения не было данных о нахождении такой техники в составе инженерных подразделений государства.

Пока нет подробностей, насколько активно она использовалась в ходе военных действий. Однако, учитывая, что отдельные участки местности были плотно нашпигованы минами различных типов, можно предположить, что без дела она не простаивала.

БМР-2 при помощи минных тралов КМТ-7 "Парнас" способна проделывать проходы со скоростью до 12 км/ч. В качестве вооружения применяется 12,7-мм закрытая пулеметная установка. Боекомплект - 600 патронов.

Боевая масса -36600 кг. Мощность двигателя - 520 л.с. Экипаж-5 человек.

В конце 90-х годов они еще применялись Российской армией в ходе миротворческой операции в Абхазии.

Сейчас, по всей видимости, их сняли с вооружения.

Несколько БМР-2 были использованы украинской армией в ходе боевых действий на Донбассе. В настоящее время, похоже, их эксплуатируют лишь в инженерных подразделениях Азербайджана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Азербайджан
Афганистан
Россия
Украина
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