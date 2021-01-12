В Карабахе впервые замечена БМР-2 - редкая машина времен войны в Афганистане

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Азербайджанская армия в Нагорном Карабахе использует бронированную технику, которая прошла первую проверку еще во время нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск.

Речь идет о бронированной машине разминирования БМР-2, разработанной на основе известного советского среднего танка Т-54Б. Один из экземпляров этой достаточно редкой по нынешним временам машины недавно засветился в данной горячей точке. До появления этого изображения не было данных о нахождении такой техники в составе инженерных подразделений государства.

Пока нет подробностей, насколько активно она использовалась в ходе военных действий. Однако, учитывая, что отдельные участки местности были плотно нашпигованы минами различных типов, можно предположить, что без дела она не простаивала.

БМР-2 при помощи минных тралов КМТ-7 "Парнас" способна проделывать проходы со скоростью до 12 км/ч. В качестве вооружения применяется 12,7-мм закрытая пулеметная установка. Боекомплект - 600 патронов.

Боевая масса -36600 кг. Мощность двигателя - 520 л.с. Экипаж-5 человек.

В конце 90-х годов они еще применялись Российской армией в ходе миротворческой операции в Абхазии.

Сейчас, по всей видимости, их сняли с вооружения.

Несколько БМР-2 были использованы украинской армией в ходе боевых действий на Донбассе. В настоящее время, похоже, их эксплуатируют лишь в инженерных подразделениях Азербайджана.