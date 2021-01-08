Горбачев: беспорядки в столице США ставят под вопрос дальнейшую судьбу этого государства

Москва. 7 января. ИНТЕРФАКС - Беспорядки в Вашингтоне минувшей ночью поставили вопрос о дальнейшей судьбе Соединенных Штатов как государства, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В интервью "Интерфаксу" Горбачев отметил, что "штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем". "Но беспорядки - не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто", - сказал Горбачев.

По его мнению, произошедшие в Вашингтоне беспорядки "поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства".

"Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано", - сказал экс-президент. "Люди нового поколения поймут, что гонка вооружений - это смерть, и будут готовы сделать соответствующие выводы о ее прекращении. Она будет прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет - я в этом уверен", - подчеркнул Горбачев.

"Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях", - отметил Горбачев.

Он сообщил, что написал книгу, которую озаглавил "Я остаюсь оптимистом". "И я остаюсь им. Мы тогда понимали, что путь, на который мы вступили, сложен и труден, но мы пошли по нему и нашли выход", - сказал экс-президент СССР.

В Конгрессе США в среду, 6 января, должны были приступить к специальной сессии, в ходе которой предполагалось утвердить результаты президентских выборов 2020 года. Однако процесс сертификации был сорван собравшимися у здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Они ворвались в зал заседаний Сената, силы правопорядка не смогли этому воспрепятствовать. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

Для прекращения беспорядков в Вашингтоне привлечены силы Нацгвардии. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 четверга мск). Сообщалось о пострадавших.

Избранный президент США Джо Байден призвал сторонников Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса. "Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.

Трамп также призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам. "Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

При этом президент США вновь повторил, что в США "прошли выборы, которые были у нас украдены".

Ближе к полудню четверга по московскому времени стало известно, что конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу Байдена.

После этого Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Байдену в день инаугурации.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - говорится в его заявлении.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, но республиканец Дональд Трамп не признал поражения.