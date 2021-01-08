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«Россия — неизведанное IT-царство»

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Кибербезопасность. Архивное фото
Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Японский специалист по инвестициям Юсукэ Оцубо рассказал, что в России сформировались серьезные преимущества для работы IT-отрасли, и назвал страну «неизведанным IT-царством». В своем материале для JB Press Оцубо использовал данные Британского аналитического центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Как отметил Оцубо, в японских СМИ российскую экономику чаще всего изображают «одноногой», зависящей от природных ресурсов и остро нуждающейся в структурной реформе.

«Хотя это малоизвестно и недостаточно хорошо подтверждено статистикой, Россия обладает большими преимуществами в области IT, особенно в контрактной разработке программного обеспечения», — подчеркнул автор.

Согласно недавнему исследованию Института интернета при Оксфордском университете, в 2018 году 750 тысяч российских компаний (Оцубо назвал это «невероятным количеством») продавали программное обеспечение одной только Великобритании. Эти цифры, похоже, не отражаются в показателях российского ВВП.

В последнее время Россия все чаще привлекает внимание как место для аутсорсинга разработки программного обеспечения, подчеркнул автор. По оценкам РУССОФТ, отраслевой группы российских компаний-разработчиков ПО, на конец 2018 года численность российского персонала, занимающегося разработкой программного обеспечения, составляла 540 тысяч человек.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России бессрочно снизили страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезали налог на прибыль с 20 до трех процентов.

Налоговую поддержку распространили на компании, не менее 90 процентов доходов которых приходится на продажу софта, а также на услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Власти рассчитывают, что это позволит повысить зарплаты российских программистов и вернуть в страну специалистов, которые раньше предпочитали работать на зарубежные компании.

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Страны
Великобритания
Россия
Япония
Проекты
ИТ
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