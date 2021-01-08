Истребители Тихоокеанского флота более десяти раз сопроводили российские стратегические и дальние самолеты в 2020 году

Владивосток. 7 января. ИНТЕРФАКС - Истребители Тихоокеанского флота в 2020 году более десяти раз вылетали на сопровождение российских стратегических и дальних самолетов, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Истребители ТОФ в 2020 году более 10 раз обеспечивали безопасность полетов стратегических ракетоносцев и дальних противолодочных самолетов в зоне ответственности Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, истребители-перехватчики МиГ-31 базирующиеся на Камчатке обеспечивали безопасность полетов ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, а также противолодочных самолетов Ту-142 ТОФ в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

"В течение всего года стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 неоднократно выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - отметили в пресс-службе.

Все полеты самолетов проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Ту-95МС предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолет способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.