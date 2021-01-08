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Интерфакс-АВН

Беспорядки в Вашингтоне спровоцированы "отобранной у патриотов" победой на выборах - Трамп

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Он призвал "запомнить этот день навсегда"

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Беспорядки, произошедшие на акции протеста в Вашингтоне спровоцированы "кражей" у республиканцев победы на президентских выборах, заявил президент США Дональд Трамп.

"Такие события происходят, когда убедительную священную победу столь бесцеремонно отбирают у великих патриотов. С ними так долго плохо и несправедливо обращались", - написал он в твиттере.

В то же время Трамп вновь призвал демонстрантов в Вашингтоне разойтись по домам. "Идите домой - с миром и любовью. Запомните этот день навсегда", - написал президент.

Трамп и многие его сторонники считают, что демократ Джо Байден победил на выборах президента лишь благодаря масштабным фальсификациям.

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