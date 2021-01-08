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Интерфакс-АВН

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО - министр обороны

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Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области
Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 6 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства в среду.

"Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - цитирует Тарана пресс-служба.

По словам министра, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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