Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО - министр обороны

Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.

Киев. 6 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства в среду.

"Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - цитирует Тарана пресс-служба.

По словам министра, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.