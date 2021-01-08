Сапёры Минобороны России в Лаосе обезвредили более 100 кассетных авиабомб США и артиллерийских снарядов

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Военные инженеры из состава Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых сил РФ обнаружили и обезвредили свыше 100 взрывоопасных предметов при работах вблизи аэродрома "Тхонгхайхин" в лаосской провинции Сиенгхуанг, сообщает в среду Минобороны России.

"Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а так же к артиллерийским боеприпасам различного калибра", - говорится в сообщении.

Отряд разминирования МПЦ, в составе которого 32 сапёра, направлен в Лаос для оказания содействия в разминировании территории страны. Это уже третья командировка российских военнослужащих в Лаос, отметили в Минобороны.

Первый отряд российских сапёров начал работу в Лаосе в октябре 2018 года. Была поставлена задача провести разминирование в районе населённого пункта Лак Сао (провинция Боликхамсай) в 350 километрах от столицы страны города Вьентьяна. Отряд тогда очистил более 100 гектаров лесистой местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в 1964-1973 годах.

Особенностью нынешнего разминирования у аэродрома "Тхонгхайхин", согласно информации Минобороны, "является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно замедляет темпы поиска".