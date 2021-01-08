В Пентагоне могут пересмотреть значение ракетного договора с Россией

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард оценил значение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Его слова передает ТАСС.

«Это атрибут, который должен быть в тех случаях, если вы стремитесь быть великой державой», - заявил Ричард. Он назвал договор самым свежим примером отношений между Россией и США, призванных обеспечить открытость и понимание мотивов друг друга касательно стратегических сил.

При этом адмирал не уточнил, возобновили ли страны инспекции в рамках ракетного договора. Он напомнил, что этим вопросом занимается Госдепартамент США. «Мы приветствуем инспекции и в полной мере поддерживаем их, когда таковые проводятся», - добавил Ричард.

24 декабря спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США не заинтересованы в продлении ДСНВ. Политик назвал ракетный договор между Вашингтоном и Москвой плохой сделкой и объяснил, что именно из-за этого ДСНВ «с трудом прошел в cенате».