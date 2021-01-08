Корабли Каспийской флотилии заступили на боевое дежурство в ходе учений - штаб ЮВО

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Специальные учения по проверке готовности экипажей кораблей к боевому дежурству прошли на Каспийской флотилии (Кфл) в Дагестане, сообщил в среду Южный военный округ (ЮВО).

"На кораблях, заступивших на боевое дежурство, экипажи переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах, радиолокационные станции отслеживают воздушную обстановку, развёрнуты артиллерийские установки", - сказано в сообщении.

В спецучениях было задействовано около 15 надводных кораблей и катеров флотилии.

По данным штаба ЮВО, "с получением сигнала "Боевая тревога" экипажи отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, технические и энергетические средства были переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования".

Кфл наряду с Черноморским флотом РФ - морская компонента ЮВО. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Кфл - ракетный корабль "Татарстан". В составе флотилии есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн "Алмаз-Антей").