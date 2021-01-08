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Интерфакс-АВН

НАТО продолжит расширять сотрудничество с Молдавией - Столтенберг

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Молдавские военные
Молдавские военные.
Источник изображения: © Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard

Кишинев. 6 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности организации расширению сотрудничества с Молдавией.

"Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду, чтобы поздравить её с избранием. НАТО по-прежнему привержена расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдавии", - написал Столтенберг в своем твиттере после телефонного разговора с Санду, который состоялся в минувший вторник.

Накануне пресс-служба президента Молдавии сообщила, что "Санду поблагодарила господина Столтенберга за партнерство и многолетнюю поддержку Республики Молдова, в том числе за предоставление помощи в виде медицинского оборудования для предотвращения распространения инфекции Covid-19".

Новый президент Молдавии отметила, что благодаря сотрудничеству, в том числе и с НАТО, республика "сумела постепенно укрепить свои внешние партнерские отношения, инициировать реформу сектора безопасности и начать процесс модернизации Национальной армии", отмечалось в сообщении.

Санду вступила в должность президента 24 декабря 2020 года. На следующей неделе она отправится в Киев с первым официальным визитом в качестве главы государства, затем посетит Брюссель. Пока неизвестно, будет ли включать визит в Брюссель посещение штаб-квартиры НАТО.

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Страны
Молдавия
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Медицина
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