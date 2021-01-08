ЗВО в 2021 году получит партию танков "Прорыв" и боевые машины огневой поддержки "Терминатор"

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступят в Первую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) в текущем году, сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

"В танковое объединение ЗВО поступит партия танков Т-90М", - сказал Кисель, которого цитирует в среду пресс-служба ЗВО.

По словам командующего, в ходе модернизации "машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель".

"Они оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. Одна из главных особенностей модернизированного танка - возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени", - отметил генерал.

Также, сообщил он, в 2021 году "состоится поставка боевых машин поддержки танков "Терминатор"".

"Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, - сказал Кисель.

Т-90М "Прорыв" - последняя модификация основного боевого танка Т-90. У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнём. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. БМПТ способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.

Сообщалось, что "Терминатор" применялся в военной операции в Сирии.