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Военно-промышленный курьер

Растут военные связи Греции с Израилем - в прицеле Турция

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Греции одобрило крупное оборонное соглашение с Израилем, сообщило министерство обороны ближневосточной страны, передаёт израильский «7 канал» (Arutz Sheva).

Соглашение, которое в ближайшее время будет подписано военными ведомствами двух государств, включает создание лётной школы для ВВС Греции израильской оборонной компанией Elbit Systems. Документ также предусматривает закупку Афинами десяти учебных сверхзвуковых самолётов Alenia Aermacchi M-346 Master («Лави»), техническое обслуживание самолётов T-6 («Эфрони»), а также предоставление тренажёров, обучение пилотов и материально-техническую поддержку.

Объём соглашения, реализация которого рассчитана на 20 лет, в стоимостном выражении составляет около 1,68 миллиарда долларов.

По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, договор отражает «прекрасные и развивающиеся отношения, которые у нас есть с Грецией».

«Это долгосрочное партнёрство, которое послужит интересам как Израиля, так и Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморье. В телефонном звонке, который я получил после утверждения соглашения, я поблагодарил моего друга, министра обороны Греции Николаоса Панагиотопулоса и выразил признательность за его личное участие в продвижении этого проекта. Я также высоко оценил недавнее укрепление оборонных отношений между нашими странами и выразил надежду на их дальнейшее углубление», - сказал Ганц.

Отношения между Израилем и Грецией в последние годы переживают подъём на фоне противостояния обеих стран «экспансионистской», как считают в Тель-Авиве и Афинах, политике Турции в Восточном Средиземноморье.

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