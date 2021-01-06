Войти
Техкульт

Если вы еще не видели ролик с танцующими роботами Boston Dynamics – немедленно посмотрите

332
0
-1

Танцующие роботы

Компания Boston Dynamics представила, пожалуй, самое грандиозное видео с демонстрацией возможностей своих роботов. Для этого им поручили станцевать под классический рок-н-рольный хит «Do You Love Me?» группы Contours. А чтобы зрелище получилось эффектнее, на танцпол вывели одновременно все модели роботов компании.

Танцевать, в вольной интерпретации этого термина, роботы Boston Dynamics начали еще в 2018-ом, когда четвероногий Spot импровизировал под песню «Uptown Funk». Но танец – это то, что можно совершенствовать бесконечно, поэтому логично, что для демонстрации новых достижений точности движений роботов инженеры выбрали именно его. А совместное исполнение отлично демонстрирует возможности координации действий и коллективной работы роботов. Видео также можно рассматривать как итог эволюционного развития роботов модели Atlas, который технически все еще является прототипом. В 2013-м он делал первые неуклюжие шаги, в 2015-м начал двигаться автономно, без поддерживающего кабеля, в 2018-м приступил к освоению паркура и вот теперь научился танцевать. Следующим этапом, вероятно, должно стать получение рабочей профессии или занятия экстремальным спортом. Как насчет подняться на Эверест и прибрать тамошний мусор за людьми, которым трудно работать в разреженной атмосфере? С другой стороны, из всех танцевавших в кадре роботов только четвероногий Spot является полноценным коммерческим продуктом Boston Dynamics. Его ценник составляет $75 тыс., но что важнее – этот робот уже доступен широкому кругу потребителей. Spot помогает пасти овец в Новой Зеландии, трудится на норвежской нефтяной вышке и участвует в лечении пациентов с COVID-19.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Норвегия
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
Похожие новости
14.10.2019
Совбез РФ: Террористы строят сеть для управления разрозненными силами
22.02.2019
Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
03.09.2012
Море глазами робота
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 08:57
  • 17
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 06.01 05:10
  • 44
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 06.01 04:38
  • 306
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 06.01 04:33
  • 106
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 06.01 02:53
  • 12
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 06.01 01:59
  • 1
Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы
  • 06.01 01:55
  • 1
Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО
  • 06.01 01:49
  • 1
Натовские базы БПЛА все ближе к Крыму
  • 06.01 00:06
  • 106
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 05.01 23:33
  • 216
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 05.01 22:08
  • 1
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 05.01 21:29
  • 1
Роботы и танки: какое оружие получит армия России
  • 05.01 20:50
  • 4
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
  • 05.01 20:14
  • 3
2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
  • 05.01 20:10
  • 4
Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу