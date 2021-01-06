Если вы еще не видели ролик с танцующими роботами Boston Dynamics – немедленно посмотрите

Танцующие роботы

Компания Boston Dynamics представила, пожалуй, самое грандиозное видео с демонстрацией возможностей своих роботов. Для этого им поручили станцевать под классический рок-н-рольный хит «Do You Love Me?» группы Contours. А чтобы зрелище получилось эффектнее, на танцпол вывели одновременно все модели роботов компании.

Танцевать, в вольной интерпретации этого термина, роботы Boston Dynamics начали еще в 2018-ом, когда четвероногий Spot импровизировал под песню «Uptown Funk». Но танец – это то, что можно совершенствовать бесконечно, поэтому логично, что для демонстрации новых достижений точности движений роботов инженеры выбрали именно его. А совместное исполнение отлично демонстрирует возможности координации действий и коллективной работы роботов. Видео также можно рассматривать как итог эволюционного развития роботов модели Atlas, который технически все еще является прототипом. В 2013-м он делал первые неуклюжие шаги, в 2015-м начал двигаться автономно, без поддерживающего кабеля, в 2018-м приступил к освоению паркура и вот теперь научился танцевать. Следующим этапом, вероятно, должно стать получение рабочей профессии или занятия экстремальным спортом. Как насчет подняться на Эверест и прибрать тамошний мусор за людьми, которым трудно работать в разреженной атмосфере? С другой стороны, из всех танцевавших в кадре роботов только четвероногий Spot является полноценным коммерческим продуктом Boston Dynamics. Его ценник составляет $75 тыс., но что важнее – этот робот уже доступен широкому кругу потребителей. Spot помогает пасти овец в Новой Зеландии, трудится на норвежской нефтяной вышке и участвует в лечении пациентов с COVID-19.