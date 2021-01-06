Войти
Интерфакс-АВН

Военную полицию в Ленобласти вооружат автоматами Калашникова АК-12 - штаб ЗВО

343
0
0
АК-12
АК-12.
Источник изображения: militarynews.ru

В рамках трёхлетнего контракта Вооружённые силы РФ получат свыше 150 тыс. АК-12 и АК-15

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Подразделения военной полиции общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, в наступившем году вооружат автоматами Калашникова АК-12, сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"В рамках программы по перевооружению соединений и воинских частей ЗВО в первой половине 2021 года сотрудники военной полиции не только получат на вооружение, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах", - сказано в сообщении.

Отмечено, что "в минувшем году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа на 2021 год".

"Всего в рамках трёхлетнего задания в Вооруженные силы РФ запланирована поставка более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, АК-12 "является стрелковым оружием "нового уровня", оснащён комплектом дополнительного оборудования. В том числе - коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
ВПВС РФ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
22.08.2013
От палатки до беспилотников
01.02.2012
Отечественному ОПК нужны новые Калашниковы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 08:57
  • 17
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 06.01 05:10
  • 44
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 06.01 04:38
  • 306
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 06.01 04:33
  • 106
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 06.01 02:53
  • 12
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 06.01 01:59
  • 1
Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы
  • 06.01 01:55
  • 1
Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО
  • 06.01 01:49
  • 1
Натовские базы БПЛА все ближе к Крыму
  • 06.01 00:06
  • 106
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 05.01 23:33
  • 216
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 05.01 22:08
  • 1
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 05.01 21:29
  • 1
Роботы и танки: какое оружие получит армия России
  • 05.01 20:50
  • 4
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
  • 05.01 20:14
  • 3
2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
  • 05.01 20:10
  • 4
Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу