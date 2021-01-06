Военную полицию в Ленобласти вооружат автоматами Калашникова АК-12 - штаб ЗВО

В рамках трёхлетнего контракта Вооружённые силы РФ получат свыше 150 тыс. АК-12 и АК-15

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Подразделения военной полиции общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, в наступившем году вооружат автоматами Калашникова АК-12, сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"В рамках программы по перевооружению соединений и воинских частей ЗВО в первой половине 2021 года сотрудники военной полиции не только получат на вооружение, но и проведут ряд специальных учений с применением оружейных новинок на Лужском и Кирилловском полигонах", - сказано в сообщении.

Отмечено, что "в минувшем году оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом и приступило к выполнению госзаказа на 2021 год".

"Всего в рамках трёхлетнего задания в Вооруженные силы РФ запланирована поставка более 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, АК-12 "является стрелковым оружием "нового уровня", оснащён комплектом дополнительного оборудования. В том числе - коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 метров и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя".