От подлодок, бомбардировщиков до торпедоносцев – что скрывала Севастопольская бухта

Водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) завершают работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты, сообщил Черноморский флот.

«Всего из запланированных к подъёму 14 объектов поднято со дна 11 единиц», - сказано в сообщении.

По оценке штаба ЧФ, работы близки к завершению.

Отмечены выполненные в прошлом году работы по подъёму и буксировке на утилизацию подводной лодки «Б-380», а также подъём фрагментов техники времён Великой Отечественной войны. В том числе - самолёта «Пе-2» и затонувшего торпедного катера «Г-5».

«За 2020 год водолазы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота произвели более 3 000 водолазных спусков, отработано порядка 6 000 часов под водой, обследовано более 20 000 квадратных метров грунта и гидротехнических сооружений», - говорится в сообщении.