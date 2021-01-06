Войти
Военно-промышленный курьер

От подлодок, бомбардировщиков до торпедоносцев – что скрывала Севастопольская бухта

505
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) завершают работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты, сообщил Черноморский флот.

«Всего из запланированных к подъёму 14 объектов поднято со дна 11 единиц», - сказано в сообщении.

По оценке штаба ЧФ, работы близки к завершению.

Отмечены выполненные в прошлом году работы по подъёму и буксировке на утилизацию подводной лодки «Б-380», а также подъём фрагментов техники времён Великой Отечественной войны. В том числе - самолёта «Пе-2» и затонувшего торпедного катера «Г-5».

«За 2020 год водолазы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота произвели более 3 000 водолазных спусков, отработано порядка 6 000 часов под водой, обследовано более 20 000 квадратных метров грунта и гидротехнических сооружений», - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
2020-й год
ЧФ
Похожие новости
24.12.2020
Интервью главы ОСК Алексея Рахманова
17.01.2020
Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
22.06.2015
Работа в интересах государства
25.02.2011
ВМФ России пополнятся ста кораблями к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 08:57
  • 17
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
  • 06.01 05:10
  • 44
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 06.01 04:38
  • 306
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 06.01 04:33
  • 106
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 06.01 02:53
  • 12
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 06.01 01:59
  • 1
Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы
  • 06.01 01:55
  • 1
Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО
  • 06.01 01:49
  • 1
Натовские базы БПЛА все ближе к Крыму
  • 06.01 00:06
  • 106
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 05.01 23:33
  • 216
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 05.01 22:08
  • 1
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 05.01 21:29
  • 1
Роботы и танки: какое оружие получит армия России
  • 05.01 20:50
  • 4
Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году
  • 05.01 20:14
  • 3
2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)
  • 05.01 20:10
  • 4
Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу