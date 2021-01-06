Дивизион гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" встанет на вооружение Таманской дивизии в 2021 году - штаб ЗВО

Формирование будет задействовано в российско-белорусских стратегических манёврах "Запад-2021"

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Восемнадцать единиц артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" впервые поступят на вооружение Таманской мотострелковой дивизии в 2021 году, сообщил во вторник Западный военный округ (ЗВО).

"Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет задействован в международном учении "Запад-2021"", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стратегические манёвры "Запад-2021" пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии.

"Коалиция-СВ" - самоходная 152-мм гаубица, базируется на платформе танка Т-90. Предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км. Принципиальным отличием "Коалиции-СВ" от модернизированной гаубицы "Мста-С" является то, что боевое отделение с орудием в башне на "Коалиции" безлюдное - экипаж, состоящий из трёх человек, располагается в отделении управления в передней части шасси.

"Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчёт установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В состав вооружения гаубицы также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулемётом "Корд" калибра 12,7 миллиметров.

В августе прошлого года "Уралвагонзавод" (УВЗ) сообщил, что акционерное общество "Уралтрансмаш" досрочно выполнило государственный контракт на поставку российскому военному ведомству 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С35 "Коалиция-СВ".

По данным пресс-службы УВЗ, "на сегодняшний день "Коалиция-СВ" является новейшим поколением самоходных орудий и по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельность, дальность, точность стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги".