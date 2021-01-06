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Интерфакс-АВН

Поставки в войска роботов для радиационной разведки начнутся в 2021 году - Минобороны России

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РХМ-8 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
РХМ-8 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Отбор проб машины производят без выхода экипажа в зону заражения, в составе комплексов есть беспилотники

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Разработка перспективных машин по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки РХМ-8 на базе бронеавтомобиля "Тигр" и РХМ-9 на автомобильном шасси "Тайфун" завершена, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"Поставка новых машин РХБ разведки в войска спланирована в текущем году", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в комплектацию РХМ-8 и РХМ-9 "включены новые приборы, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения".

"Также предусмотрено наличие в их составе специального беспилотного летательного аппарата для проведения дистанционной РХБ разведки, что обеспечивает полную безопасность личного состава. Эти и другие новшества позволят увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими образцами", - информирует ведомство.

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