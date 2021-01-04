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Интерфакс-АВН

Эксперт: планы Тегерана довести уровень обогащения урана до 20% - форма давления на Вашингтон

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Газовые центрифуги
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник изображения: Павел Орлов / Лента.ру

Повышение уровня обогащение урана не означает восстановление военной составляющей ядерной программы Ирана

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Нынешняя позиция Тегерана по обогащению урана является тактическим ходом с расчетом повлиять на позицию будущей администрации США Джо Байдена в пользу определенных уступок иранской стороне, считает эксперт ПИР-Центра, специалист по иранской ядерной программе Андрей Баклицкий.

"Очевидно, что во многом это давление на администрацию Байдена. Иранцы будут менять оборудование для того, чтобы доводить обогащение до уровня, близкого к 20%. Сколько это займёт времени чисто технически, сказать сложно, но Иран определённо готовится к тому, чтобы создать фактор влияния на позицию будущей американской администрации", - сказал Баклицкий в воскресенье "Интерфаксу".

"Вашингтон окажется в ситуации, когда придётся не в спокойном режиме выбирать, что делать с Ираном, а действовать с учетом меняющейся реальности, включая то, что Тегеран развивает свою ядерную программу. США будут вынуждены каким-то образом на это реагировать", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отмечает, что повышение уровня обогащения урана не следует воспринимать как однозначный курс Тегерана на создание собственного ядерного оружия.

"Не думаю, что уровень будет доведён именно до 20%, полагаю, что речь будет идти до 19,75%. Начиная с 20% - это уже высокообогащенный уран. Это уже довольно близко к урану, пригодному для создания ядерного оружия. Большая часть работы в этом направлении приходится на обогащение урана до 20%. Дальнейшее обогащение урана от 20% до 90% требует значительно меньшего количества времени", - сказал Баклицкий.

Уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо вскоре планируется довести до 20%, сообщило ранее агентство Associated Press.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что в соответствии с законодательным актом, принятым недавно парламентом страны, иранское Агентство по атомной энергии намерено довести уровень обогащения урана до 20%", - приводит агентство выдержки из заявления международной организации.

Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран готов начать производство урана, обогащённого до 20% "настолько скоро, насколько это возможно".

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