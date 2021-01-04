Иран не будет делать различий между базами США и странами их размещения в случае войны в регионе - КСИР

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Иран будет предпринимать одинаковые меры как против баз США, так и против арабских стран, где находятся эти объекты, в том случае, если в регионе разразится военный конфликт, заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"США и сионистский режим не создают какой-либо безопасности, и если здесь что-то случится и вспыхнет война, мы не будем делать различий между базой США и страной, где та располагается. Разумеется, эти самые арабские страны (где имеются американские базы - ИФ) примут на себя удар", - цитирует Хаджизаде агентство "Тасним".

Он напомнил, что Иран никогда не будет вести переговоры о своей ракетной программе, но в то же время указал, что Тегеран самостоятельно принял решение ограничить радиус действия своих ракет лимитом в 2 тыс. км. Однако Хаджизаде отметил, что подобные ограничения могут быть и не навсегда.

Кроме этого, Хаджизаде заявил, что Иран поддерживает ракетный потенциал сил сопротивления Израилю, базирующихся в секторе Газа и Ливане. Он пояснил, что "друзья Ирана" теперь обладают "продвинутыми ракетными технологиями" и "высокоточными ракетами".

Говоря о событиях января 2020 года, о гибели иранского генерала Касема Сулеймани и ответном ударе Ирана, Хаджизаде заверил, что Тегеран был полностью готов к дальнейшим действиям США.

"Наша ракетная мощь была в полной готовности. Если бы они (США - ИФ) ответили, мы ударили бы по всем их базам от Иордании до Ирака и Персидского залива, даже по всем их кораблям в Индийском океане", - цитирует "Тасним" слова командующего.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.