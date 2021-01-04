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Поставки в Вооруженные силы РФ новой системы ПВО С-500 планируется начать в этом году

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Поставки в Вооруженные силы России новой системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", способной уничтожать цели в ближнем космосе, ожидаются в 2021 году.

Начало поставок С-500 в 2021 году ранее анонсировали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и глава госкоропорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В следующем (2021) году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500", - сказал Криворучко 30 декабря в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

7 декабря, отвечая на вопрос, повлиял ли коронавирус на сроки создания С-500, Чемезов ответил: "Насколько знаю, нет. По сути, все испытания "Алмаз-Антей" уже давно завершил, планировали в 2021 году (передать в войска - ИФ)".

В августе этого года на форуме "Армия-2020" курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России идут государственные испытания системы С-500, пока тестируется упрощенная комплектация.

9 мая в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил тогда Суровикин.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял ранее "Интерфаксу", что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.

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