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Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ получил десятки единиц современной боевой техники - военные

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Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16.
Источник изображения: kalashnikov.media

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот РФ, в том числе дислоцированный в Калининградской области армейский корпус, получил в прошедшем году новое вооружение и технику, сообщила пресс-служба флота.

"В состав флота вошли малый ракетный корабль "Одинцово", вооружённый высокоточными ракетами "Калибр", и высокоскоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 типа "БК-16". Ленинградская военно-морская база усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бал". Соединение морской авиации флота получило многоцелевой истребитель Су-30СМ", - говорится в сообщении Балтфлота.

В октябре 2019 года сообщалось, что мотострелковое соединение армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области получило 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

"В артиллерийское соединение армейского корпуса Балтийского флота, поступили новые реактивные системы залпового огня "Смерч". В общей сложности флот пополнился десятками единиц современной боевой техники", - отмечается в сообщении.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-й гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область). "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Бал РК
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
Су-30
Т-72
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