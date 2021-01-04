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Интерфакс-АВН

Российская группировка на Дальнем Востоке усилена истребителями Су-35 - Минобороны

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Многоцелевые истребители поколения "4++" Су-35 поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), сообщили в окружной пресс-службе.

"В настоящее время летающие машины задействованы в выполнении учебно-боевых задач в авиационных частях ВВО", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что военные получили новые истребители в конце 2020 года.

В конце ноября Минобороны РФ сообщало о получении от завода в Комсомольске-на-Амуре трех Су-35.

"Два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку", - сообщало Минобороны РФ.

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