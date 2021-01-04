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Интерфакс-АВН

В Иране полностью готовы ответить на давление со стороны США - глава КСИР

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Военнослужащие ВС Ирана
Военнослужащие ВС Ирана.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Ирана полностью готовы дать ответ на военное давление со стороны Соединенных Штатов, заявил в пятницу Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

"Сегодня у нас нет проблем, беспокойства или опасений по поводу столкновения с какими-либо силами. Мы скажем наше последнее слово нашим врагам на поле боя", - цитирует его слова агентство Associated Press (AP).

Салами выступил в Тегеранском университете на мероприятии, посвященном памяти генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе операции США в Багдаде год назад.

Глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси заявил на том же мероприятии, что все причастные к убийству Сулеймани "не смогут избежать закона и правосудия".

Кроме того, МИД Ирана выпустил заявление, в котором говорится, что Тегеран не успокоится до тех пор, пока виновные в убийстве Сулеймани не будут привлечены к ответственности.

"Совершив трусливый акт террора против генерала Сулеймани, США нарушили международные законы и Устав ООН, вопиющим образом нарушив суверенитет Ирака. Беззаконие США в полной мере. Иран не успокоится, пока не привлечет виновных к ответственности", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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